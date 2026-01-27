Categorie: Cultura e Spettacoli Incontri e Convegni
Marino incontra. Dialoghi sul presente

Dal 1 febbraio al 23 maggio 2026 al Teatro Vittoria Colonna

Redazione - 27 Gennaio 2026

Sarà Ezio Mauro ad aprire domenica 1° febbraio 2026 la rassegna “Marino incontra. Dialoghi sul presente“.

L’incontro che si terrà presso il Teatro Vittoria Colonna di Marino, è il primo una serie di appuntamenti con i protagonisti dell’informazione e della cultura.

Nella locandina tutti gli altri appuntamenti fino al 23 maggio prossimo.

 

