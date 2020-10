Giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 18:30, presso la Sala Italia UNAR, in Via Ulisse Aldrovandi, 16/B (ascensore) – Roma – *prenotazione obbligatoria *-(secondo le normative Anticovid) – in concomitanza del Festival del Cinema, si terrà la presentazione del libro “Mario Soldati, la gioia di vivere” di Pierfranco Quaglieni.

Parteciperanno: Laura Delli Colli, Stefania Sandrelli, Mario di Francesco, Annella Prisco, Mirella Serri, Giovanni Soldati.

Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento del numero consentito (n. 50 posti). *Seguirà SMS di conferma. Si chiede gentilmente di non presentarsi sul posto senza aver ricevuto la conferma dell’avvenuta prenotazione, onde evitare spiacevoli discussioni.*