Martedì 5 marzo, Carnevale al Pigneto

Giochi, spettacoli, arte di strada e sfilate in maschera: un tour carnevalesco invade l’area commerciale antistante la Stazione Metro C Pigneto e le vie limitrofe. È il Carnevale della Rete d’imprese Pigneto

Il Carnevale 2019 si chiude Alla Grande al Pigneto! martedì 5 marzo, dalle ore 15:00 alle 19:00 si alterneranno tra le Strade del Commercio della Rete d’imprese Pigneto, coloratissime e coinvolgenti esibizioni di artisti di strada. I Bambini in maschera potranno saltellare tra straordinarie bolle di sapone giganti e immergersi a pieno nell’allegria del Carnevale presso le postazioni itineranti di face painting.

Punto di partenza del Carnival’s tour alle ore 16:00 in via Prenestina 100 di fronte Sinergy per poi procedere attraverso via di Circonvallazione Casilina e via di Fortebraccio tra sorprese, giochi e trucchi sparsi tra i negozi dell’area. A seguire la mini sfilata in corrispondenza di Via del Pigneto in prossimità della Stazione Metro C. I bambini proseguiranno poi fino al parco ludico antistante la Scuola Primaria Alberto Manzi, dove alle ore 18:00 si svolgerà la minisfilata di chiusura del Carnevale 2019.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma finanziato dalla Regione Lazio, bando “Reti d’imprese tra attività economiche su strada”, finalizzato al rilancio della competitività dei negozi di vicinato e alla valorizzazione del territorio. Il progetto unisce le attività commerciali distribuite ad est del “ponticello” di via Circonvallazione Casilina con l’isola pedonale del Pigneto in un programma di marketing territoriale volto a rilanciare l’attività economica dell’area attraverso azioni di restyling, innovazione tecnologica applicata al commercio e animazione territoriale.

In occasione del Carnevale il programma di intrattenimento coinvolgerà in particolare l’area commerciale in prossimità della Stazione Metro C Pigneto e della Scuola Primaria Alberto Manzi, ma i progetti di riqualificazione e installazione di arredi personalizzati, nonché l’applicazione mobile InRete! disponibile sugli store IOS e Android, unisce le imprese in Rete in un unico progetto di rilancio. Per ulteriori aggiornamenti sulle attività di Rete e le imprese aderenti è possibile collegarsi alla Pagina Facebook Rete d’imprese Pigneto (@ReteImpresePigneto).

“Carnevale al Pigneto” ha affermato Dario Santilli, titolare dell’Infernotto e Presidente della Rete, “è un’occasione per mostrare il volto vivace, giovane e accogliente della nostra Rete d’imprese caratterizzata da una forte diversificazione commerciale, ma adatta ad ospitare tutte le tipologie di clientela, comprese le famiglie e ai bambini”.

E. B.