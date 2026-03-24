Massima allerta a Roma: sabato il corteo “No Kings”. Si temono infiltrazioni anarchiche

Roma si prepara a un fine settimana ad alta tensione, con l’apparato della sicurezza già pienamente mobilitato in vista della manifestazione nazionale del movimento No Kings Italia, in programma sabato 28 marzo.

Un appuntamento che, sulla carta, prevede la partecipazione di circa 15mila persone, ma che secondo gli analisti potrebbe richiamare numeri ben più consistenti, anche alla luce del clima politico acceso dopo il recente referendum.

A seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione sono la Digos e il Nucleo Informativo dei Carabinieri, impegnati in un monitoraggio costante delle realtà dell’area antagonista.

La mobilitazione, inserita nell’iniziativa internazionale “Together – Contro i re e le loro guerre”, viene considerata un evento sensibile, anche per il rischio di possibili infiltrazioni da parte di frange più radicali.

A pesare sul livello di allerta è soprattutto quanto accaduto nei giorni scorsi nell’area del Parco degli Acquedotti, dove due militanti anarchici hanno perso la vita mentre assemblavano un ordigno rudimentale.

Un episodio che ha inevitabilmente innalzato la soglia di attenzione delle autorità, pur in assenza, al momento, di segnali concreti su minacce imminenti.

Il timore degli investigatori è che gruppi organizzati possano sfruttare la visibilità del corteo per tentare azioni dimostrative o provocare disordini.

Per questo motivo, saranno rafforzati i controlli nei principali punti di accesso alla città: sotto osservazione stazioni ferroviarie come Termini e Tiburtina, autostazioni e caselli autostradali, con particolare attenzione ai movimenti provenienti da altre regioni.

Il corteo prenderà il via alle ore 14 da Piazza della Repubblica, attraverserà Piazza dei Cinquecento e via Cavour, per poi proseguire verso Santa Maria Maggiore e concludersi a San Giovanni lungo via Merulana.

Un percorso che si snoda nel cuore dell’Esquilino, quartiere già interessato nelle ultime settimane da numerosi interventi delle forze dell’ordine.

Il piano definitivo sarà messo a punto nelle prossime ore durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

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