Massimiliano Umberti e Annarita Leobruni nuovo intervento sul dimensionamento scolastico

“È ora di finire le vacanze. La giunta Rocca batta un colpo e torni dalle ferie più consapevole e preparato dopo la sentenza del Tar contro il dimensionamento sulle varie scuole.

Manca troppo poco all’inizio della scuola e per questo annulli il dimensionamento e permetta all’Ufficio Regionale Scolastico una gestione idonea e coerente, ad inizio anno scolastico, delle scuole che hanno vinto il ricorso al Tar.

Le famiglie, i bambini e le bambine del IV Municipio meritano, dopo questa battaglia dei diritti, di iniziare un anno scolastico sereno nella loro scuola con un’idea chiara che il Tar ha già delineato. Le ferie sono finite ed è ora che la Regione inizi a fare politica”

Così in una nota l’assessora del IV Municipio Annarita Leobruni.

“Non è mai accaduto che il Tar bocciasse nella quasi totalità un dimensionamento” afferma in un comunicato il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti che chiede che “Il Consiglio Regionale scolastico deve sospendere ogni azione volta al dimensionamento per i Comuni, di ottemperare a quanto previsto dalla sentenza del Tar, di permettere agli Istituti che si vedevano dimensionati di poter ricominciare l’anno scolastico con la propria identità e nei tempi prestabiliti dal calendario scolastico regionale”.

