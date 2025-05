Mattarella e Gualtieri a Castel Porziano, per il piano di riforestazione

Nella giornata di oggi Giovedì 22 maggio, nella maestosa cornice della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato all’inaugurazione di un ambizioso progetto di riforestazione, insieme al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il luogo scelto per il primo sopralluogo simbolico – l’area “Dogana” all’interno della Tenuta – rappresenta il cuore pulsante di un intervento epocale: 337 ettari da riforestare con 337.000 nuove piante, già in parte messe a dimora.

Un numero che raddoppia se si considera l’intero progetto esteso a 933 ettari in 19 Comuni della Città metropolitana, con quasi 1 milione di alberi pronti a prendere radici.

La cerimonia non è stata solo una celebrazione istituzionale, ma un momento di rinascita per un’area duramente colpita negli ultimi anni.

I boschi di pino domestico della Tenuta – uno degli ecosistemi più preziosi del litorale romano – sono stati decimati da due parassiti arrivati con i traffici globali e aggravati dai cambiamenti climatici.

Una perdita devastante per i 6.000 ettari di natura protetta che compongono questa storica residenza presidenziale, oggi aperta anche a scuole, cittadini e persone fragili.

A rendere possibile questa “seconda vita” è stato il PNRR, con i fondi europei destinati alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

Una sinergia virtuosa tra Presidenza della Repubblica, Ministero dell’Ambiente, Città metropolitana e Comune di Roma, supportata dai Carabinieri forestali, dagli enti scientifici nazionali e da realtà come Areti e Acea, che stanno installando un impianto fotovoltaico per alimentare il sistema irriguo.

Ma non è solo un progetto “verde”. Castelporziano diventerà un Living Lab, un laboratorio a cielo aperto per lo studio delle foreste sostenibili, in collaborazione con il CNR e il National Biodiversity Future Center.

Ogni ettaro riforestato potrà assorbire fino a 8,8 tonnellate di CO₂ in dieci anni, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e offrendo nuova linfa alla biodiversità e alla salute collettiva.

