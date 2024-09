Mattia (Pd), inaccettabile stop a vaccino per neonati

“È inaccettabile che il Ministero della Salute blocchi la somministrazione del vaccino contro la bronchiolite ai neonati! Con un’ordinanza del direttore del dipartimento del farmaco si ferma una campagna vaccinale fondamentale nelle regioni in piano di rientro, come il Lazio, la Puglia, l’Abruzzo, la Campania e altre.

È scandaloso che i neonati e le neonate, appena venute al mondo, siano già discriminate/i in base alla regione di nascita! La salute dei cittadini non può dipendere da dove vivono! Ogni bambina, ogni bambino ha diritto a ricevere cure adeguate, senza eccezioni o condizioni.

L’articolo 32 della Costituzione parla chiaro: tutti siamo uguali davanti alla salute. Non vogliamo un’Italia di serie A e serie B! Per questo oggi ho presentato un’interrogazione al Presidente Rocca.

Deve venirci a spiegare quali azioni intende mettere in campo nei confronti dei suoi amici di governo. Ci deve chiarire se la salute delle nostre piccole e dei nostri piccoli viene prima degli interessi di partito! Per i diritti di tutti i bambini e le bambine!”. Così in un post su Fb la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

