Mattia (Pd), Vicina a Don Coluccia. Urgenti azioni concrete

“Non passerelle ma opere pubbliche: solo così lo Stato e le Istituzioni, a tutti i livelli, possono far sentire davvero la propria presenza in quelle aree difficili della periferia di Roma e del Lazio dove la legalità è aggredita quotidianamente dallo spaccio di droga e da altre attività della criminalità”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della I Commissione Antimafia e Lotta alla Criminalità alla Pisana.

“Favorire l’occupazione, servizi per la sanità pubblica, attività culturali e sociali in collaborazione con scuole, parrocchie, associazioni e comitati cittadini, assistenza e supporto alle persone con disabilità, svantaggiate o con altro tipo di fragilità:

sono queste alcune azioni con cui le Istituzioni possono contrastare e prevenire l’illegalità affiancando il proprio impegno all’azione delle forze dell’ordine e delle Autorità Competenti.

Don Coluccia, al quale va la mia solidarietà, è già stato audito qualche settimana fa in Commissione Antimafia su quanto accade al Quarticciolo. Ora è urgente intervenire con azioni concrete per nutrire, o far rinascere, negli abitanti del posto la fiducia nelle Istituzioni”, conclude Mattia.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙