Mattinata di follia a Tor de’ Schiavi: minacce e aggressione alla Polizia Locale a distanza di pochi minuti

È stata una mattinata movimentata quella di ieri in zona Tor de’ Schiavi, dove nel giro di pochi minuti si sono registrati due distinti episodi di violenza ai danni di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, entrambi conclusi con un arresto.

Tutto è iniziato intorno alle 11:00, quando una pattuglia del V Gruppo Prenestino, durante un ordinario servizio di vigilanza, ha notato una scena allarmante: una donna stava aggredendo verbalmente e fisicamente una coppia di anziani. Gli agenti sono immediatamente intervenuti per fermare l’escalation e mettere in salvo le due vittime, visibilmente scosse e impaurite.

Ma quello che sembrava un intervento di routine si è rapidamente trasformato in un confronto violento. La donna, una 43enne italiana, ha iniziato a inveire contro gli agenti, minacciandoli di morte e rifiutandosi di farsi identificare. Poi, nel tentativo di fuggire, ha colpito uno degli operatori, costringendolo a ricorrere alle cure mediche. L’aggressione si è conclusa con l’arresto della donna, accusata di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Pochi minuti dopo, a poca distanza da lì, un’altra pattuglia – questa volta del V Gruppo Casilino – impegnata nei consueti controlli sulla sosta irregolare, è stata anch’essa bersaglio di un comportamento violento.

Il secondo episodio è scaturito da una banale contravvenzione per sosta vietata su un attraversamento pedonale. Il proprietario dell’auto, un uomo italiano di 65 anni, evidentemente contrariato per la multa ricevuta, ha perso il controllo e ha affrontato gli agenti con fare minaccioso.

Dopo una serie di insulti, ha tentato di colpire uno di loro con un pugno. Anche in questo caso, il cittadino è stato prontamente bloccato e arrestato con le accuse di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.