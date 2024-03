Mausoleo di Augusto, 700mila euro da Fondazione Bulgari per allestimento museale

Sarà la Maison Bulgari a finanziare con 700mila euro la realizzazione del Museo del Mausoleo di Augusto. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della presentazione della Fondazione Bulgari. L’allestimento museale sarà affidato all’archistar Rem Koolhaas e la sua apertura sarà nel 2026, insieme al Mausoleo tuttora in fase di restauro.

Il Museo conterrà tutti i ritrovamenti effettuati all’interno dell’area archeologica, come la splendida testa di Venere rinvenuta poco più di un anno fa.

“Siamo molto orgogliosi di questo legame e contenti che Bulgari lo possa rafforzare; – ha dichiarato il sindaco accanto al Ceo di Bulgari, Jeans Christophe Babin – il mecenatismo della Maison ha permesso in questi ultimi anni di restaurare sei monumenti, da ultimo il lavoro sulle statue del Vittoriano e l’Area Sacra di Largo Argentina che si sta affermando come uno dei luoghi più importanti e visitati della città. È in corso una stagione di lavori con tante sorprese e tanti ritrovamenti che hanno un po’ rallentato, ma che renderanno più ricco il Mausoleo“.

Per quanto riguarda i lavori su piazza Augusto Imperatore, Gualtieri ha annunciato che saranno conclusi per la fine di quest’anno, in tempo per il Giubileo. Il primo lotto si concluderà a giugno mentre il secondo lotto si concluderà entro la fine dell’anno.

“Sarà una bellissima piazza – ha sottolineato ancora il Sindaco – che collegherà con delle cordonate il livello antico con quello moderno e regalerà un luogo straordinario con al centro il Mausoleo di Augusto“.

“La Fondazione Bulgari porterà anche un contributo importante alla crescita professionale delle ragazze e dei ragazzi della nostra città, a partire dai quartieri più popolari, dove si lavorerà per creare nuove occasioni, per incoraggiare e aiutare concretamente i giovani che vogliono studiare per lavorare nei settori del design e della moda” ha affermato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati