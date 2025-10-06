Maxi blitz antidroga al Quarticciolo: tremila dosi sequestrate, cinque persone fermate

L’alba al Quarticciolo è stata rotta dal suono delle sirene e dal passo deciso dei Carabinieri. Un intero quartiere sotto assedio, in una nuova, imponente operazione contro lo spaccio di droga nel cuore di Roma Est.

Da ore, i militari della Stazione di Tor Tre Teste e della Compagnia Casilina, supportati dalle unità cinofile e dalle Aliquote di Primo Intervento (API) del Nucleo Radiomobile, stanno setacciando case, cantine e cortili, alla ricerca dei nascondigli della droga.

Coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, l’operazione ha già portato a risultati clamorosi: oltre tremila dosi di cocaina e crack e diversi chili di hashish sequestrati nei cosiddetti “fortini dei pusher”, alcuni nascosti persino vicino alle aree gioco dei bambini.

Cinque persone sono state fermate e condotte in caserma. Le loro posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti, che sospettano un giro di spaccio ben radicato nel quartiere.

Durante i controlli, tanti residenti si sono affacciati alle finestre o si sono avvicinati alle pattuglie per ringraziare i militari. “Era ora”, mormora qualcuno. “Finalmente un po’ di pulizia”.

L’intervento rientra nella strategia di sicurezza voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

