Maxi blitz dei Carabinieri: ladri e borseggiatori in manette da Termini a Boccea

Anche questo fine settimana Roma è stata teatro di una maxi operazione di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale, impegnati su tutto il territorio per garantire la sicurezza di turisti e cittadini.

Dalle strade del centro storico alle stazioni ferroviarie, fino ai mezzi pubblici e ai centri commerciali, i militari hanno intensificato i pattugliamenti, in linea con le direttive del Prefetto Lamberto Giannini.

Il bilancio parla chiaro: 14 persone arrestate in flagranza di reato, ritenute responsabili, a vario titolo, di furti, tentati furti e rapine improprie.

Controlli tra Termini e centro storico

Nel cuore della città, sei arresti in poche ore. Quattro cittadini peruviani sono stati sorpresi a bordo dell’autobus Atac linea H, dopo aver sfilato il portafogli a un turista tedesco in Lungotevere Tor dè Cenci.

Poco dopo, in piazza Cairoli, un 24enne egiziano è stato bloccato subito dopo aver strappato dal collo una collana d’oro a un turista svedese.

Non è mancato nemmeno un tentativo di rapina in un albergo di via Turati, dove un 32enne algerino ha rubato il denaro dalla borsa di una dipendente e, armato di martello, ha minacciato i colleghi per scappare, venendo infine fermato dai Carabinieri.

A San Simeone, infine, un 61enne peruviano è stato arrestato dopo aver sottratto uno zaino a un turista romeno seduto all’esterno di un ristorante.

Furti sui mezzi pubblici

Sotto osservazione anche la rete del trasporto pubblico. A bordo della metro A, fermata Flaminio, una 24enne nomade è stata bloccata mentre tentava di sfilare il portafoglio a una turista colombiana di 65 anni.

Alla fermata Ponte Lungo, invece, un 33enne romeno ha rubato 160 euro e diverse carte di pagamento a un turista di 65 anni.

Pochi minuti dopo, presso la fermata Battistini, un 22enne peruviano con precedenti ha tentato di impossessarsi di un paio di occhiali da sole di marca, del valore di 400 euro, appartenenti a un turista tedesco.

Non è mancato un episodio anche presso l’autostazione Tibus, dove un 46enne romano è stato arrestato per aver rubato il bagaglio di un passeggero in attesa del bus.

Colpi nei negozi e centri commerciali

Nel quartiere Boccea, un 27enne georgiano è stato sorpreso a rubare capi d’abbigliamento per circa 200 euro, spintonando un addetto alla sicurezza.

Al centro commerciale Roma Est, invece, i Carabinieri hanno arrestato una 48enne romana sorpresa a sottrarre prodotti di profumeria per oltre 400 euro.

Infine, all’interno della Galleria Forum Termini, una 57enne cilena – già destinataria del divieto di dimora a Roma – è stata fermata dopo aver rubato un cofanetto portagioie a una turista filippina.

