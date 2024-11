Maxi Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Candoni: 184 persone controllate, 80 con precedenti penali

Un’imponente operazione di controllo è stata condotta all’alba di oggi dai Carabinieri della Compagnia Roma Eur, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili e da un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare.

L’azione ha riguardato l’insediamento nomadi di via Candoni, noto per essere un focolaio di criminalità diffusa, dove sono state identificate 184 persone di etnia romena e bosniaca, tra cui ben 42 minorenni.

Il blitz, che ha coinvolto anche personale specializzato, ha avuto come obiettivo la prevenzione e il contrasto dei reati, in particolare quelli legati al degrado urbano che minacciano la sicurezza sia reale che percepita dai cittadini.

L’operazione è stata condivisa con altre forze di polizia ed è stata coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sotto la direzione del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno ispezionato i moduli abitativi all’interno del campo per individuare eventuali situazioni di illegalità, verificare la presenza di persone irregolari e assicurarsi che non vi fossero reati in corso.

L’operazione ha portato all’arresto di una persona per il controllo della sua posizione sul territorio nazionale, mentre due automobilisti sono stati sanzionati: uno per mancanza di assicurazione, l’altro per non aver effettuato la revisione obbligatoria dei veicoli.

Il blitz si inserisce in un più ampio piano di azioni voluto dalle autorità locali per contrastare la criminalità nei quartieri periferici e migliorare la qualità della vita per i cittadini.

Con questo intervento, le forze dell’ordine hanno ribadito la loro presenza sul territorio, confermando l’impegno a garantire la sicurezza e a combattere ogni forma di illegalità.

