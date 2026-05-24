Maxi-blitz della Polizia Locale nella notte: strade e movida al setaccio, oltre 1.300 sanzioni

Un fine settimana di controlli serrati tra strade, locali della movida e piazze del centro storico.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato le verifiche in diversi quadranti della città, concentrandosi soprattutto sulla sicurezza stradale, sul contrasto all’abuso di alcol e sulle irregolarità nei pubblici esercizi.

L’operazione più significativa è scattata nella notte a Centocelle, dove gli agenti del V Gruppo Casilino, coordinati dal Comando Generale e affiancati da personale sanitario, hanno predisposto una vasta rete di posti di controllo contro la guida sotto l’effetto di droga e alcol.

Più di cinquanta i veicoli fermati e sottoposti ad accertamenti. Il bilancio dell’attività parla di otto automobilisti denunciati per essersi messi al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti e di un conducente trovato positivo all’alcoltest, con conseguente denuncia e ritiro immediato della patente. Altre due persone sono state invece sanzionate perché sorprese a guidare senza patente.

I controlli si sono estesi anche ad altri quartieri della Capitale, dove le pattuglie hanno denunciato ulteriori dieci conducenti per guida in stato di ebbrezza. Nel complesso, durante il weekend, gli agenti hanno contestato oltre 1.300 violazioni al Codice della Strada.

Parallelamente è scattata anche una maxi attività di verifica nelle aree della movida romana. Gli agenti hanno passato al setaccio più di 500 tra bar, ristoranti, minimarket e attività commerciali, facendo emergere oltre 130 irregolarità amministrative.

Nel mirino sono finite soprattutto le emissioni sonore oltre i limiti consentiti, gli schiamazzi notturni, le occupazioni abusive di suolo pubblico, il conferimento scorretto dei rifiuti e le violazioni legate alla vendita e al consumo di alcolici fuori dagli orari previsti dai regolamenti comunali.

Circa venti le persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-alcol. Tra queste anche un diciassettenne, denunciato dagli agenti del GSSU, il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante le operazioni di controllo.

Nel centro storico, infine, gli agenti del I Gruppo Centro sono intervenuti nella zona di piazza Farnese, dove un locale è stato sorpreso a continuare la somministrazione di cibi e bevande nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di chiusura. Per il titolare è scattata una nuova sanzione superiore ai cinquemila euro, oltre alla chiusura dell’attività.

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