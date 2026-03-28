Maxi-blitz sul Litorale Romano: 100 Carabinieri in campo, 17 arresti e voli tattici da Pratica di Mare

Un’operazione ad ampio raggio, visibile dal cielo e capillare sul territorio, ha attraversato nelle ultime 24 ore il litorale romano e il quadrante nord della provincia.

Oltre cento Carabinieri del Gruppo di Ostia, su impulso del prefetto Lamberto Giannini, hanno messo in campo un piano straordinario per colpire illegalità diffusa, spaccio e fenomeni di degrado urbano.

Un dispositivo imponente, costruito su più livelli. In aria, gli elicotteri del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare e del Nucleo Elicotteri Urbe hanno sorvegliato dall’alto i punti più sensibili, guidando le pattuglie impegnate a terra.

In strada, oltre ai militari, sono entrate in azione le Aliquote di Pronto Intervento, i cinofili antidroga e i carabinieri del NAS, impegnati nei controlli nei locali e nelle attività legate alla movida.

Il fulcro dell’operazione si è concentrato a Ostia, tra piazza Gasparri, via Fasan e via Forni, dove sono scattate perquisizioni mirate nelle aree ritenute più critiche.

Il bilancio è pesante: 17 persone arrestate con accuse che spaziano dallo spaccio al furto aggravato, fino alla violazione di misure restrittive.

Altre 42 sono state denunciate a piede libero per reati che includono porto abusivo di armi bianche, ricettazione e allacci abusivi alla rete elettrica.

Sul fronte degli stupefacenti, i sequestri parlano chiaro: circa 860 grammi tra hashish, cocaina, marijuana e crack sottratti al mercato, mentre una sessantina di assuntori è stata segnalata alla Prefettura.

Intenso anche il lavoro sulle strade: oltre 900 persone identificate e 500 veicoli controllati, con 22 conducenti trovati alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe e immediatamente sanzionati con il ritiro della patente.

Controlli serrati anche negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, dove i Carabinieri della Compagnia Aeroporti hanno stretto la morsa contro l’abusivismo nei trasporti. Venti le sanzioni elevate a tassisti e NCC irregolari, per un totale di oltre 36mila euro.

Non solo: è scattato anche un Daspo urbano nei confronti di un soggetto ritenuto molesto, con l’allontanamento dalle aree aeroportuali. Registrata inoltre una denuncia per furto all’interno di un duty free.

Nel complesso, l’operazione ha prodotto sanzioni per oltre 60mila euro solo per violazioni al Codice della Strada.

Un’azione coordinata che punta a dare una risposta concreta alla domanda di sicurezza, soprattutto in vista dell’aumento delle presenze legato alla primavera e alla movida del weekend.

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