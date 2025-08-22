Maxi-controlli dei Carabinieri sul litorale di Fiumicino: un arresto

Una vasta operazione di controllo del territorio ha interessato nelle ultime ore Fiumicino e il litorale romano. I Carabinieri della Compagnia di Ostia, seguendo le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno passato al setaccio strade, stabilimenti balneari ed esercizi commerciali, con l’obiettivo di contrastare degrado urbano, illegalità diffusa e violazioni in materia di lavoro e sicurezza.

Il bilancio è imponente: 250 persone identificate, 133 veicoli controllati, un arresto, 12 denunce a piede libero e oltre 20mila euro di sanzioni amministrative tra multe stradali e irregolarità negli stabilimenti balneari.

Il dettaglio dell’operazione

L’arresto ha riguardato un cittadino romano, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai genitori. Denunciati invece due cittadini romeni trovati in possesso di un coltello a serramanico e di un dissuasore elettrico, e un cittadino italiano sorpreso con 10,7 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

I controlli hanno inoltre messo in luce una maxifrode elettrica: sette gestori di bar, ristoranti e pescherie sono stati denunciati per manomissione dei contatori e furto di energia elettrica, con un danno stimato di circa 473mila euro.

Irregolarità negli stabilimenti balneari

Tre stabilimenti sono finiti nel mirino dei Carabinieri e dei reparti specializzati (NIL, NAS e tecnici della rete elettrica). In uno di essi è stato trovato un lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno e un dipendente che lavorava mentre percepiva la NASPI: sanzioni per 3.000 euro, a cui si sono aggiunte violazioni igienico-sanitarie per la mancata applicazione dell’HACCP.

In un secondo stabilimento sono state contestate carenze strutturali e igieniche con una multa da 1.000 euro. Nel terzo, invece, i Carabinieri hanno riscontrato lavoro nero e gravi difformità sul piano della sicurezza alimentare, con una sanzione di 10.900 euro e la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione.

Sicurezza sulle strade e stupefacenti

Non sono mancati i controlli alla circolazione: elevate multe per 5.100 euro complessivi. Dodici persone sono state segnalate al Prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti.

