Maxi controllo dei carabinieri a Guidonia: arrestato un 49enne in un centro termale

Non si fermano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli nel territorio di Guidonia Montecelio, dove nelle ultime ore è stato messo in campo un servizio ad “alto impatto” finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati più diffusi.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno individuato e arrestato un 49enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

L’uomo è stato rintracciato all’interno di uno stabilimento termale della zona. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ma l’attività non si è fermata qui. I Carabinieri hanno anche segnalato otto persone alla Prefettura per violazione dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, ovvero per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati 7,3 grammi di cocaina.

Nel bilancio finale dell’operazione figurano anche 50 persone identificate, 38 veicoli controllati, 19 soggetti sottoposti a misure restrittive monitorati e una sanzione amministrativa elevata per mancata revisione di un autoveicolo.

L’attività rientra in un piano più ampio di controllo del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

