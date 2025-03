Maxi-incendio a Pomezia: colonna di fumo nero in città. Soccorsa una persona

Un violento incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi 17 marzo 2025, in via Cavour, a Pomezia.

L’origine del rogo

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme si sono sprigionate all’interno di un’attività di abbigliamento di proprietà cinese, in un negozio che si trovava all’interno di un centro commerciale.

Evacuato il liceo artistico, clinica sotto osservazione

Per motivi di sicurezza, è stata disposta l’evacuazione del liceo artistico adiacente alla zona interessata dal rogo.

Studenti, docenti e personale scolastico sono stati fatti allontanare con prontezza, evitando situazioni di pericolo. Grande apprensione anche per la clinica Sant’Anna, situata nelle immediate vicinanze dell’area colpita dall’incendio.

La struttura ospedaliera, che offre servizi sanitari essenziali alla comunità, è stata posta sotto stretta sorveglianza.

Per ora non è stata disposta l’evacuazione dei pazienti, ma la situazione è costantemente monitorata per evitare qualsiasi rischio legato al propagarsi del fumo denso che ha invaso l’area.

Massiccio intervento dei soccorsi

Alle 11:27, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto tre autopompe serbatoio (APS), tre autobotti, un’autoscala e il carro autoprotettori per domare il vasto incendio. Una persona è stata soccorsa dal 118 per inalazione di fumo.

Dopo un lungo e complesso intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere le fiamme ed evitare il coinvolgimento di ulteriori strutture. Ora proseguono le operazioni di smassamento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Le autorità locali hanno attivato i protocolli di emergenza e stanno collaborando con le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

L’ordinanza del Comune

Nel frattempo, il Comune di Pomezia – in una nota – con una ordinanza ha disposto l‘attivazione del Centro operativo comunale. “La situazione – ha spiegato l’Ente – è sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e di tutte le forze dell’ordine accorse nel luogo dell’incendio“.

L’ordinanza, tra le altre cose, contiene anche il divieto di aprire porte o finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, per un raggio di 200 metri dal luogo dell’incendio.

