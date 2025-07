Maxi incendio tra Roma e Fiumicino: fiamme visibili da chilometri

Un vasto incendio sta devastando da ore un’area verde tra via dell’Arrone e via di Tragliatella, nella zona a cavallo tra il Comune di Roma e quello di Fiumicino.

Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, si sono propagate rapidamente, costringendo all’intervento massiccio dei vigili del fuoco, affiancati da numerosi volontari della Protezione Civile.

La situazione è critica: una colonna di fumo visibile da gran parte della Capitale e dei dintorni si è sollevata nel cielo sin dalle prime ore del pomeriggio.

Quartieri come Monte Mario, Boccea, Casal Lombroso, Massimina, e le zone dell’Aurelio, Testa di Lepre, Santa Maria di Galeria sono tutte interessate dalla nube, ben visibile anche da zone più distanti.

Secondo quanto riferito, l’area coinvolta ricade sotto la giurisdizione del Comune di Roma. Intorno alle ore 13:30 è stato attivato anche un elicottero della Protezione Civile per operazioni di spegnimento dall’alto, in attesa di ulteriori rinforzi aerei richiesti tramite i Vigili del Fuoco.

Intanto, a causa dell’incendio, alcune strade sono state chiuse e diverse linee di trasporto pubblico sono state deviate, per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di soccorso. La situazione resta in evoluzione, con i soccorritori al lavoro su più fronti per evitare che le fiamme raggiungano aree abitate o infrastrutture.

Le autorità raccomandano alla cittadinanza massima prudenza, evitando la zona e tenendo chiuse le finestre in caso di presenza di fumo intenso.

