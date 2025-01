Maxi operazione a Termini: fermati ladri, spuntano armi e storditori

Roma sotto la lente dei Carabinieri. Un controllo capillare, un servizio straordinario di sicurezza che ha interessato il centro storico della Capitale, con un’operazione ad ampio raggio condotta dai militari della Compagnia di Roma Centro, affiancati dal NAS, dal Nucleo Cinofili e dal NIL.

L’obiettivo? Reprimere microcriminalità, degrado urbano e garantire sicurezza nelle aree a tutela rafforzata, come la stazione Termini e le vie limitrofe.

Due arresti e una raffica di denunce

La serata ha portato a due arresti e cinque denunce. In via Gioberti, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno sorpreso un cittadino marocchino intento a rubare un cappotto in un negozio.

Con disinvoltura aveva rimosso la placca antitaccheggio per eludere i controlli, ma la sua fuga è stata breve. Dopo l’arresto, gli è stato notificato anche un ordine di allontanamento dalla zona protetta.

Non è andata meglio a una donna romana che, all’interno di un negozio di cosmetici alla stazione Termini, ha tentato di sottrarre prodotti per un valore di 95 euro. Anche per lei, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette.

Coltelli e storditori elettrici in tasca: denunce a raffica

Tra le denunce più rilevanti, quella di un cittadino marocchino fermato in via Giolitti mentre portava con sé un coltello e uno storditore elettrico.

L’uomo si trovava in compagnia di un cittadino egiziano e, per entrambi, è stato emesso l’ordine di allontanamento dalla “zona a tutela rafforzata”.

Non solo. Un 49enne romano è stato denunciato per aver violato un divieto di accesso a specifiche aree urbane, mentre un cittadino della provincia di Napoli è finito nei guai per essersi spinto oltre i confini imposti dal suo divieto di ritorno nella Capitale.

Controlli serrati a stazione Termini: sanzioni e ordini di allontanamento

La stazione Termini resta uno dei punti nevralgici della sicurezza cittadina.

Cinque persone sono state multate per aver stazionato nei pressi dell’area senza un motivo valido. Per loro, oltre alla sanzione amministrativa di 100 euro, è scattato l’ordine di allontanamento per 48 ore.

Hotel nel mirino dei NAS: scattano le verifiche

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri del NAS hanno anche effettuato controlli su alcune attività ricettive della zona. In un hotel, sono emerse diverse irregolarità strutturali, che saranno oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

Droga e degrado: segnalato un cittadino del Gambia

Non poteva mancare il capitolo legato allo spaccio e al consumo di droga. Un cittadino del Gambia è stato fermato dai militari e segnalato al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti. La droga trovata in suo possesso è stata sequestrata.

Bilancio finale: 99 persone identificate e 44 veicoli controllati

L’operazione si chiude con un bilancio significativo: 99 persone identificate, 44 veicoli controllati e numerosi ordini di allontanamento emessi.

Il blitz rientra nel piano strategico voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per innalzare il livello di sicurezza nelle aree più sensibili della città.

