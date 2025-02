Maxi operazione a Tor Bella Monaca: sei arresti e 14 denunce per droga, furti e lavoro nero

Un’operazione ad alto impatto è stata condotta nelle ultime ore dai Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, con l’obiettivo di contrastare criminalità diffusa e degrado urbano. Il bilancio è significativo: sei persone arrestate, 14 denunce e quasi 200 cittadini identificati.

Tra i reati contestati figurano traffico di droga, furto aggravato, occupazione abusiva di immobili, impiego di lavoratori in nero e violazioni igienico-sanitarie.

Diverse le attività commerciali coinvolte, tra cui un minimarket con escrementi di topi nel retrobottega e un autolavaggio sanzionato per lavoro nero.

Droga e arresti: il cuore dell’operazione

Tre degli arrestati sono gravemente indiziati di detenzione e spaccio di stupefacenti: nelle loro disponibilità sono stati trovati 132 involucri di cocaina, 32 di crack e 345 euro in contanti.

Gli altri arresti riguardano:

Un 21enne romano, ai domiciliari, sorpreso senza autorizzazione all’interno di un fast food.

Un 23enne romeno, che ha aggredito i Carabinieri intervenuti su richiesta della madre.

Un 41enne romano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per reati contro il patrimonio.

Controlli nelle abitazioni: scoperti 13 allacci abusivi al gas

L’operazione ha visto la collaborazione di NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), ASL Roma 2, oltre ai tecnici di Areti e Italgas, che hanno effettuato controlli in appartamenti e negozi.

Sono stati scoperti 13 allacci abusivi alla rete del gas, con denuncia per furto aggravato agli occupanti. Uno di loro è stato anche segnalato per occupazione abusiva di immobile.

Lavoro nero e violazioni sanitarie: raffica di multe

I Carabinieri hanno sanzionato con 15.800 euro di multa il titolare di un autolavaggio, denunciato per impiego di quattro lavoratori in nero e sanzionato con altri 2.000 euro per la mancanza del registro di carico e scarico rifiuti.

Gravi carenze igieniche anche in un minimarket, dove i militari hanno trovato escrementi di topi. Il titolare è stato multato per 2.000 euro e l’attività è stata sospesa. Un altro negozio di alimentari ha ricevuto 30 giorni di tempo per adeguare il locale-spogliatoio.

Identificati quasi 200 cittadini, sequestrati oltre 1 kg di droga

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno identificato 187 persone e 129 veicoli, elevando 1.947 euro di sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Negli ultimi 10 giorni, le forze dell’ordine hanno arrestato 14 persone in flagranza di reato e denunciato altre 14.

Le attività si sono concentrate nelle aree di via dell’Archeologia, via Santa Rita da Cascia, Largo Ferruccio Mengaroni e via San Biagio Platani, con controlli estesi anche alla Linea C della metropolitana.

Il bilancio complessivo dei sequestri comprende:

850 grammi di hashish

180 grammi di cocaina

18 grammi di crack

167 grammi di eroina

2.740 euro in contanti

L’operazione rientra in un più ampio piano di sicurezza per restituire il territorio ai cittadini onesti, contrastando le attività illecite e il degrado urbano.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.