Maxi-operazione della Polizia a Corviale e La Rustica: sequestrati oltre 5 quintali di botti illegali

La corsa verso i festeggiamenti di Capodanno si tinge di illegalità. La Polizia di Stato, da settimane impegnata in un’intensa campagna di sensibilizzazione e controllo sui pericoli legati ai botti di Capodanno, ha messo a segno un’importante operazione nei quartieri di Corviale e La Rustica, sequestrando oltre 5 quintali di materiale pirotecnico illegale.

I blitz a Corviale: dalla casa al bar, una raffica di sequestri

L’attenzione degli agenti del XI Distretto San Paolo era già puntata sul quartiere Corviale, dove negli ultimi giorni si registravano esplosioni frequenti tra i palazzi.

L’allerta è culminata alla vigilia di Natale, quando un giovane è stato individuato mentre scaricava alcune grandi scatole da un furgone bianco, trasportandole nella propria abitazione.

Gli investigatori hanno deciso di agire: una volta all’interno dell’appartamento, sono stati trovati 11 scatoloni, molti già aperti, contenenti complessivamente 150 kg di fuochi d’artificio illegali.

Ma non finisce qui. La mattina successiva, gli stessi agenti, con il supporto di artificieri, unità cinofile e personale della ASL Roma 3, hanno effettuato una perquisizione in un bar vicino al celebre “serpentone” di Corviale.

All’interno del locale, tra scaffali e magazzino, sono stati rinvenuti 20 scatoloni contenenti oltre 350 kg di botti illegali, esposti senza autorizzazione e in totale spregio alle normative di sicurezza.

I 150 kg trovati in casa del ragazzo e i 350 kg sequestrati nel bar sono stati messi in sicurezza dagli artificieri della Questura e posti sotto sequestro, in attesa delle analisi ordinate dalla Magistratura.

Il giovane proprietario del materiale, così come il titolare del bar e suo figlio presente al momento del controllo, sono stati denunciati per la violazione del divieto di fabbricazione e commercio di esplosivi e per la mancata denuncia del possesso.

L’auto-magazzino alla Rustica: 30 kg nascosti in una vettura

Un’altra operazione ha portato al sequestro di 30 kg di articoli pirotecnici illegali nel quartiere La Rustica.

Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno sorpreso un uomo di origine cinese con una vera e propria “scorta mobile” di botti illegali nascosti all’interno della sua auto, parcheggiata nel magazzino di un esercizio commerciale.

Senza alcuna precauzione, i fuochi erano ammassati nel veicolo, pronti per essere venduti senza alcun rispetto per le regole di sicurezza.

Il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per acquisto e detenzione abusiva di articoli pirotecnici senza autorizzazione.

Le raccomandazioni della Polizia per un Capodanno senza rischi

Mentre i controlli proseguono senza sosta in tutta la provincia, la Polizia di Stato ribadisce l’importanza di non acquistare botti illegali, poiché, essendo privi di certificazioni di sicurezza, rappresentano un pericolo mortale. Anche i fuochi legali, se non utilizzati con attenzione, possono causare gravi incidenti.

Ecco alcuni consigli pratici:

Leggere sempre le istruzioni prima di accendere i fuochi d’artificio.

Utilizzarli solo all’aperto, lontano da bambini e materiali infiammabili.

Non accendere mai articoli pirotecnici in presenza di vento.

In caso di malfunzionamento, non tentare mai di riaccenderli e segnalare eventuali inesplosi al numero unico di emergenza 112.

