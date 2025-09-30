Maxi operazione di pulizia nei sottopassi di Corso d’Italia: via 15 metri cubi di rifiuti

È durata oltre quattro ore l’operazione di pulizia e bonifica che questa mattina ha interessato i sottopassi di Corso d’Italia.

In campo diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale – II Gruppo Parioli – affiancate dagli operatori e dai mezzi Ama, impegnati a restituire decoro a una delle zone più frequentate della città.

Gli agenti, che già nei mesi scorsi erano intervenuti più volte insieme al Nucleo Assistenza Emarginati, hanno coordinato la rimozione di masserizie e rifiuti di ogni tipo: in totale, oltre quindici metri cubi di materiali portati via dai sottopassi.

Al momento del blitz non sono stati trovati occupanti nelle aree interessate, ma l’intervento si inserisce in un programma più ampio di azioni mirate a restituire sicurezza e vivibilità agli spazi pubblici spesso trasformati in ricoveri di fortuna.

