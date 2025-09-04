Maxi operazioni anti-degrado: sgomberi e rifiuti rimossi tra Portuense, Tiburtina e Termini

Due giorni di controlli serrati, due vaste operazioni congiunte di Polizia Locale di Roma Capitale e Polizia di Stato. Obiettivo: contrastare degrado e illegalità in aree sensibili della città.

Il primo intervento è scattato questa mattina a Piazzale Portuense, nell’area dell’ex arsenale clementino pontificio.

La struttura, occupata abusivamente e spesso rifugio di senza fissa dimora, è stata trovata vuota al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Subito dopo è partita un’imponente operazione di bonifica: cumuli di rifiuti, masserizie e detriti sono stati rimossi per restituire decoro a uno spazio storico da tempo in abbandono.

Ma l’azione di contrasto al degrado era cominciata già ieri. Le pattuglie del II Gruppo Sapienza, insieme agli agenti del Commissariato di Polizia, hanno messo in campo una operazione capillare tra la stazione Tiburtina e Termini: da via Tiburtina alle Mura del Verano, fino a piazza delle Crociate, viale di Porta Tiburtina e piazzale Valerio Massimo.

Con l’aiuto di personale e mezzi Ama sono stati rimossi circa 10 metri cubi di rifiuti, tra cui resti di alloggi di fortuna, masserizie e vecchi elettrodomestici abbandonati.

Durante i controlli, sette persone sono state identificate e nei loro confronti sono in corso ulteriori accertamenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.