Maxi rissa in via della Magliana: calci e pugni tra ventenni

Si sono letteralmente massacrati di botte in strada, svegliando mezzo quartiere. L’accaduto, nella tarda serata di ieri Lunedì 18 Marzo 2024. A fermare la violenta rissa sono stati alla fine i carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati dalle telefonate al 112 dei residenti.

All’altezza del civico 239 di Via della Magliana sono quindi intervenuti i militari che hanno trovato i tre giovani stranieri ancora intenti a picchiarsi. Per due di loro è stato necessario il trasporto all’ospedale San Camillo e al Sant’Eugenio. Identificati i tre sono stati arrestati per rissa e messi a disposizione della magistratura.

