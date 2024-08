Maxi sequestro a Civitavecchia: eliminati 2400 giocattoli ‘Hello Kitty’ falsi

I funzionari dell’ufficio delle dogane di Civitavecchia hanno attivato l’operazione di distruzione di 2400 giocattoli con il marchio contraffatto ‘Hello Kitty’, sequestrati e destinati all’eliminazione su ordine del tribunale di Civitavecchia, nell’ambito di un procedimento penale.

“L’agenzia gioca un ruolo chiave nel coordinare e pianificare le azioni nazionali e internazionali contro la contraffazione, un fenomeno che rappresenta una vera minaccia per consumatori, aziende e l’economia nel suo complesso,” dichiarano i responsabili dell’ufficio delle dogane.

“La violazione della proprietà intellettuale non solo mette a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, ma infligge anche pesanti danni economici.

La commercializzazione di merce contraffatta distorce il mercato legittimo, crea concorrenza sleale e provoca gravi perdite in termini di posti di lavoro e entrate fiscali per il nostro Paese,” concludono i funzionari, sottolineando l’importanza di queste operazioni per proteggere sia i cittadini che l’economia.

