Maxi-sequestro a Settecamini: 50 kg di droga in auto, due arresti

Un carico di droga dal valore stimato di circa due milioni di euro, pronto a finire nelle piazze di spaccio della Capitale.

È il risultato di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, che ha portato all’arresto di due uomini fermati nella zona di Settecamini.

Quella che inizialmente era una normale attività di controllo del territorio da parte delle Fiamme Gialle della compagnia di Guidonia Montecelio si è trasformata in un sequestro di grandi dimensioni, con la scoperta di un vero e proprio deposito mobile di stupefacenti.

Il controllo dell’auto e la scoperta

L’attenzione dei militari è stata attirata dall’atteggiamento dei due occupanti di un’utilitaria, apparsi particolarmente agitati durante il controllo. Il comportamento sospetto ha spinto i finanzieri ad approfondire l’ispezione del veicolo.

La scoperta è arrivata dal sedile posteriore dell’auto: al posto di bagagli o effetti personali, gli agenti hanno trovato 40 chilogrammi di hashish, suddivisi con cura in 370 panetti pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio.

Le perquisizioni nelle abitazioni

L’operazione è proseguita con le perquisizioni domiciliari nelle case dei due indagati.

Qui gli investigatori hanno rinvenuto ulteriori quantitativi di droga e tutto il necessario per la preparazione delle dosi.

In particolare sono stati sequestrati 12 panetti di cocaina ad altissimo grado di purezza.

Secondo le stime degli investigatori, da quella quantità si sarebbero potute ricavare oltre 35mila dosi destinate al mercato illegale.

All’interno degli appartamenti è stato inoltre trovato materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento sottovuoto della sostanza, elementi che fanno pensare a un’attività organizzata di preparazione della droga prima della distribuzione.

Un colpo al traffico di droga

Secondo le valutazioni degli inquirenti, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto generare profitti illeciti per circa due milioni di euro una volta immesso nelle piazze di spaccio romane.

I due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha già convalidato il provvedimento.

