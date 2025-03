Maxi-sequestro di droga a Tivoli Terme: arrestato un 27enne, aveva oltre 6 kg di stupefacenti

Un colpo al traffico di droga è stato messo a segno dai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, che nella serata di giovedì hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne italiano con precedenti, sorpreso con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio.

Il blitz e la scoperta della centrale dello spaccio

Durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, i militari hanno fermato il giovane per un controllo. Sin da subito, il suo atteggiamento sospetto ha spinto i Carabinieri ad approfondire la perquisizione, estendendola anche alla sua abitazione. Ed è proprio lì che è emerso il vero volto della sua attività illecita.

Nell’appartamento, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale dello spaccio, composto da:

3,5 kg di hashish

1,5 kg di marijuana

614 g di cocaina

284 g di crack

262 g di shaboo

37 pasticche di ecstasy

Tutte le sostanze erano già suddivise in dosi, pronte per essere immesse sul mercato. Oltre alla droga, in casa sono stati trovati strumenti per il taglio, il confezionamento e la pesatura, oltre a una macchina conta-soldi e 3.450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Un duro colpo allo spaccio locale

L’arresto del 27enne rappresenta un’operazione di grande rilevanza nella lotta al traffico di droga nella zona di Tivoli Terme.

Il quantitativo sequestrato lascia intendere che l’uomo gestisse un giro di spaccio ben organizzato e strutturato. Ora dovrà rispondere davanti alla giustizia del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

