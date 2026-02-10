Maxi-sequestro di lusso a Marconi: recuperati orologi e gioielli per 90mila euro

L’indagine è partita quasi per caso, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio.

Durante un pattugliamento preventivo in via Giovanni Caselli a Marconi, l’atteggiamento nervoso di un uomo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione personale del 38enne ha rafforzato i sospetti dei militari, ma è stato l’accesso alla sua abitazione a far emergere un quadro ben più ampio.

All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno infatti scoperto un vero e proprio deposito di merce di provenienza illecita, riconducibile a furti in abitazione messi a segno con modalità professionali.

Tra gli oggetti sequestrati figurano gioielli in argento, orologi di marchi prestigiosi, borse e accessori di lusso, tutti accuratamente catalogati.

Ma a colpire maggiormente gli investigatori è stata la presenza di numerosi strumenti tecnici utilizzati per lo scasso: nottolini, serrature e attrezzature specifiche per la duplicazione e la fabbricazione di chiavi, dispositivi che consentono di entrare negli appartamenti senza lasciare evidenti segni di effrazione.

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche sostanze stupefacenti, tra cui dosi di MDMA e circa 21 grammi di metadone, aggravando ulteriormente la posizione dell’uomo.

Il 38enne, cittadino georgiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato denunciato a piede libero con le accuse di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Tutta la refurtiva è stata posta sotto sequestro.

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari dei beni recuperati: i Carabinieri stanno incrociando il materiale sequestrato con le denunce di furto presentate negli ultimi mesi, nel tentativo di ricostruire la rete dei colpi e restituire quanto sottratto alle vittime.

