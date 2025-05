Mazzapenga e la farfalla di Alga Fratini al Festival del Libro a Tivoli

Sabato 24 maggio alle ore 11 presso le Scuderie Estensi di Tivoli, nell’ambito della I edizione del Festival del Libro, si terrà la presentazione del libro di Alga Fratini Mazzapenga e la farfalla. Storia di Sambuci e dell’occupazione tedesca a Roma e in Val d’Aniene, Edizioni Cofine, 2025.

La I Edizione del Festival del Libro

Il Comune di Tivoli organizza, nella settimana dal 19 al 25 maggio 2025, la I Edizione del Festival del Libro. L’edizione inaugurale avrà quali temi guida la scienza e il cinema, in omaggio alle ricorrenze, nell’anno corrente, della nascita del Premio Nobel per la Fisica, Emilio Segrè (Tivoli, 30 gennaio 1905) e della prima proiezione dei fratelli Lumière (28 dicembre 1985), dalla quale si fa decorrere la nascita della “settima arte”.

Il Festival avrà il suo fulcro in due luoghi della cultura iconici della città, le Scuderie Estensi e la Rocca Pia, ma il programma prevede eventi e attività disseminati sul territorio (Tivoli, Villa Adriana, Tivoli Terme)

Il calendario, in corso di ultima definizione, ricco e articolato, prevede una sezione rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, per gli istituti secondari di secondo grado sono stati organizzati due incontri, rispettivamente il 22 e il 23, che avranno luogo alle Scuderie Estensi, alle ore 9.30.



Giovedì 22, sarà ospite, in rappresentanza dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il dott. Andra Ghigo, Direttore della Divisione Acceleratore di Particelle, presso i Laboratori Nazionali di Frascati, il quale condurrà un intervento di divulgazione scientifica rivolto agli studenti, sulla nascita e le attività dei Laboratori, la formazione e la vita del ricercatore, la figura e il contributo di Emilio Segrè.



Venerdì 23, è prevista la presentazione del graphic novel, “Buster”, della casa editrice Tunuè e avremo il piacere di dialogare con l’illustratrice, Ilaria Palleschi e lo sceneggiatore, Andrea Fontana, sulla biografia del genio del cinema muto e sulla particolare forma narrativa (graphic novel) che molto affascina il pubblico, particolarmente quello giovanile.

