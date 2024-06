Medaglie d’Oro, chiusa sala scommesse, era il luogo preferito dai minori: il blitz della Polizia

14 minori sorpresi a giocare e un dipendente in nero, questo il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato in una sala scommesse della zona di Medaglie d’Oro a Roma. Il locale è stato chiuso per le gravi violazioni riscontrate.

Minori e slot illegali:

Gli agenti hanno trovato all’interno del locale ben 14 ragazzi minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

6 di questi ragazzi erano stati addirittura trovati con le ricevute delle scommesse appena effettuate, una chiara prova della loro partecipazione al gioco d’azzardo, vietato ai minori.

Inoltre, due slot machine erano accese e funzionanti in un locale attiguo alla sala scommesse principale, in barba all’ordinanza comunale che ne vieta l’utilizzo al di fuori delle fasce orarie 9-12 e 18-23.

Lavoratore in nero:

Dietro al bancone della sala scommesse, a gestire le giocate, c’era un giovane di 19 anni.

Dagli accertamenti è emerso che il 19enne era in nero, privo di regolare contratto di lavoro.

Provvedimenti:

La sala scommesse è stata immediatamente chiusa per le gravi violazioni riscontrate.

I 14 minorenni sono stati tutti riaffidati ai genitori.

Il 19enne in nero è stato sanzionato.

Sono in corso ulteriori accertamenti per approfondire le responsabilità dei titolari del locale.

