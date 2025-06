“Mediterranea”, il continente liquido ponte tra tre continenti

In questa calura di giugno ci rechiamo al MAXXI di Roma, il primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea.

Progettato da Zaha Hadid, è stato pensato come un grande campus per la cultura, ma è anche una grande opera architettonica dalle forme innovative e spettacolari. Al suo interno sono ospitate mostre di arte, architettura, design e fotografia, ma anche progetti di moda, cinema, musica, performance di teatro e danza, esposizioni di architettura.

Perfino l’ingresso del museo diventa uno spazio di sperimentazione e subito ci accoglie l’installazione di Nacho Carbonell, ispirata a Valencia, la sua città natale, tra mare e natura, con un albero scomposto, ricostruito di tronchi con un fogliame di reti di pescatori, che costituiscono la chioma.

Mediterranea

Una volta immersi nell’elemento marino viene naturale iniziare la visita di “Mediterranea”. La mostra racconta storia, bellezza e miti del continente liquido, un mare interno definito “mare nostrum” dai romani e “mare bianco” dai Turchi.

Il punto di incontro e scontro tra grandi civiltà, ponte tra tre continenti, dove contemporaneamente si realizzano contaminazione e contrapposizione, fusione e distinzione.

Un percorso vario di installazioni immersive e immagini satellitari inedite, integrate con opere d’arte contemporanea e con reperti archeologici, provenienti dal Museo delle Civiltà, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dal Museo Nazionale Romano, dalla Società Geografica Italiana e dalla Regione Siciliana.

Un crocevia unico di biodiversità e di multiculturalità che non ha pari in tutto il pianeta.Profumi, idiomi, specie naturalistiche e popoli affini, tutti uniti da un mare che merita il nostro rispetto e che speriamo possa salvarsi dal soffocamento delle plastiche e dell’inquinamento.

Al termine della mostra torna in mente quel che diceva la scrittrice danese Karen Blixen: “La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime o il mare”. Speriamo possa essere vero per tutti e soprattutto per quella parte di Umanità che vive intorno al Mediterraneo.

