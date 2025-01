Meleo-Rosati (M5S): “Sicurezza stradale sempre più precaria in IV Municipio, intervenga amministrazione capitolina”

“La sicurezza stradale capitolina è sempre più precaria e carente; riprova ne sono gli accadimenti di queste ultime ore in zona Colli Aniene, dove nel tardo pomeriggio dello scorso martedì un adolescente è stato investito sulle strisce pedonali in viale Bardanzelllu davanti al Green Bar e si trova al momento in ospedale con multiple fratture.

E’ solo l’ultima brutta vicenda di ciò che da mesi accade nel quartiere, dove viali larghi e senza nessun tipo di dissuasore permettono alle automobili di percorrere le strade a una velocità spesso eccessiva.

Eppure la pericolosità del tratto stradale dove è stato investito il ragazzo era stata segnalata al Municipio Roma IV attraverso una petizione protocollata firmata da circa quattrocento persone che chiedeva l’istallazione di un semaforo a chiamata per mitigare il problema.

Purtroppo il tutto si è risolto in un nulla di fatto, nonostante i plurimi impegni presi negli ultimi anni alla presenza del presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

Chiediamo quindi all’amministrazione capitolina guidata dal sindaco Gualtieri cosa contestualmente sta facendo in merito, visto che nel frattempo si sono prodigati a cancellare ben 4 attraversamenti pedonali sulla Tiburtina più quello luminoso – fondamentale per i suoi abitanti – del quartiere Pietralata.

Attendiamo loro immediate risposte chiarificatrici in merito”.Così in una nota congiunta la capogruppo in Campidoglio del M5S Linda Meleo e il capogruppo del M5S in IV Municipio Stefano Rosati.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.