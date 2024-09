Meleo-Trombetta (M5S): “Sit-in con i cittadini per ridare acqua all’Appio-Tuscolano”

“Nonostante mesi di denunce, culminate in un sit-in di protesta al quale abbiamo partecipato e che ha visto coinvolti oltre 50 condomini dell’Appio Latino e del Tuscolano, continua la carenza di acqua in queste zone.

Come denunciano i cittadini, il servizio idrico manca ormai 20 ore al giorno, anche più, creando enormi difficoltà nel compiere gesti quotidiani e di salute pubblica come curare la propria igiene o avviare una lavatrice. Situazione, questa, che si aggrava nei molti casi in cui colpisce persone con fragilità.

Senza mai arrenderci noi del M5S continuiamo a sollecitare risposte alle interrogazioni che abbiamo rivolto ad Acea e all’Assessorato Lavori Pubblici, e a impegnarci per arrivare a una soluzione.

La Capitale che dovrebbe gestire il Giubileo non può lasciare che i suoi cittadini vengano privati dei loro diritti fondamentali”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, ed Emanuel Trombetta, capogruppo M5S in Municipio VII.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙