Mentana e Capena, due arresti per spaccio di droga: sequestrati oltre 300 grammi di stupefacenti

Un’operazione mirata dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM) ha portato, nel weekend, a due arresti in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti.

Due giovani, accusati di detenere droga ai fini di spaccio, sono stati fermati in due distinti interventi nelle località di Mentana e Capena, con sequestri rilevanti e misure cautelari disposte dalle autorità competenti.

Nel primo caso, a Mentana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 18enne italiano, incensurato, dopo averlo trovato in possesso di quasi 300 grammi di hashish suddivisi in più dosi, oltre a materiale da confezionamento e una somma considerevole di denaro: ben 20mila euro in contante, ritenuti il provento di attività illecite.

Il giovane, fermato mentre si trovava a bordo di un’auto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Tivoli ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di presentarsi quotidianamente in caserma e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Nel secondo intervento, a Capena, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 23enne con precedenti, già sottoposto a misure cautelari, dopo aver trovato in sua possesso oltre 30 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, altro materiale per il confezionamento e circa 5mila euro in contante.

Anche in questo caso, l’arresto è stato convalidato dal GIP di Tivoli, che ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari, a causa del suo stato di recidività.

