Nuovi banchi di frutta e verdura, macelleria, ittico, alimentari, abbigliamento, oggetti per la casa e fiori tornano a popolare il mercato Vittoria di via Sabotino dopo la consegna formale delle concessioni agli operatori.

È il primo tassello del percorso di rilancio dell’intero mercato rionale, destinato nei prossimi anni a cambiare volto anche sul piano architettonico: il progetto di riqualificazione della struttura sarà infatti presentato nella primavera del 2027.

Dal Vittoria agli altri undici mercati: 247 domande per 87 posteggi e stop alle saracinesche abbassate

L’operazione si inserisce nell’attuazione del Piano del commercio del Primo Municipio, che venerdì ha chiuso il secondo avviso pubblico per l’assegnazione di 87 posteggi in undici mercati registrando 247 domande.

Un risultato che nei prossimi mesi permetterà di eliminare i banchi chiusi oggi visibili in mercati come Monti e Trastevere, ampliando la varietà dell’offerta e sostenendo il presidio sociale dei rioni.

«Con la consegna delle concessioni agli operatori del mercato Vittoria si sono poste le basi anche per il rilancio del mercato di via Sabotino, che sarà anche oggetto di una profonda riqualificazione — dichiara l’assessore al Commercio del Primo Municipio, Jacopo Scatà —. Una maggior offerta commerciale farà crescere la qualità di tutto il mercato e darà, quindi, nuova linfa a un commercio di prossimità fondamentale per mantenere un tessuto nei nostri rioni e quartieri che è stato sempre la stella polare di questa Amministrazione Municipale».

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