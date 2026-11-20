L’arte della tradizione dolciaria e gastronomica siciliana trova una nuova casa nella Capitale. Si chiama Momò – Delizie Siciliane il locale nato dalla passione e dal talento di Giovanni Macaluso Battista e Jonela Tanase, situato in viale Palmiro Togliatti 1512, nel quartiere Colli Aniene.

Inaugurato il 24 aprile 2026, il punto vendita racchiude in un unico spazio le attività di pasticceria, rosticceria, gelateria e caffetteria artigianale, con l’obiettivo dichiarato di far conoscere al pubblico romano le creazioni autentiche dei due fondatori.

Dietro l’insegna si nasconde anche una storia personale e romantica: il nome “Momò”, nato da un’idea di Jonela, è infatti il vezzeggiativo affettuoso con cui la coppia si chiama nell’intimità, a simboleggiare quanto Giovanni rappresenti per lei una vera e propria “punta di diamante”.

Una definizione quanto mai azzeccata, confermata dai prestigiosi riconoscimenti internazionali ottenuti nel settore dei grandi lievitati:

2025: Attestato di merito tra i migliori panettoni artigianali d’Italia.

Marzo 2026: Conquista della finale a Roma del Campionato Mondiale per la migliore Colomba.

Ottobre 2026: Vittoria del titolo di Campione del Mondo nella categoria “Pandoro Classico”.

Con un palmarès d’eccezione e un’offerta che spazia dal dolce al salato della tradizione isolana, Momò – Delizie Siciliane si afferma così come un nuovo punto di riferimento per gli amanti dell’alta qualità artigianale a Roma.

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