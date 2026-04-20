Mercato Colli Aniene, avviati i lavori per il ripristino dei servizi igienici

Pubblichiamo un comunicato del nuovo presidente del mercato rionale di Colli Aniene, dottoressa Michela Esposito, in merito all’avvio degli attesi lavori di ripristino dei servizi igienici.

“Sono iniziati i lavori di ripristino dei servizi igienici presso il Mercato Rionale Colli Aniene, intervento ritenuto prioritario per garantire sicurezza, decoro e migliori condizioni di fruizione sia per gli operatori sia per la cittadinanza.

A esprimere soddisfazione è A.G.S. Colli Aniene, che ringrazia il Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, per l’attenzione riservata al mercato e per l’impegno assunto, oggi tradotto nell’avvio concreto delle attività.

Parallelamente, l’Associazione comunica di essere in attesa delle ulteriori modifiche tecniche necessarie a completare gli ultimi interventi e rifiniture, a conclusione del percorso di lavori già recentemente eseguiti sull’area mercatale.

Dal mese di gennaio, con l’avvio della nuova gestione guidata dalla Presidente Dott.ssa Michela Esposito, il Mercato Colli Aniene ha intrapreso un percorso di rilancio attraverso riorganizzazione, maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza e programmazione di nuove iniziative ed eventi, con l’obiettivo di restituire piena centralità a un presidio commerciale e sociale storico del quadrante tra Tiburtino III e Colli Aniene, attivo da oltre trent’anni.

L’Associazione invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti su aperture, iniziative ed eventi sulla pagina Facebook ufficiale Mercato Colli Aniene ex Tiburtino Terzo.”

A.G.S. Colli Aniene

Il Presidente – Dott.ssa Michela Esposito

Pagina Facebook: Mercato Colli Aniene ex Tiburtino Terzo

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