Roma Centro Storico: come cambia il mercato immobiliare (dati & consigli quartiere per quartiere)

Il centro storico di Roma resta uno dei mercati immobiliari più affascinanti e complessi d’Italia. Tra vincoli architettonici, edifici d’epoca e domanda internazionale costante, acquistare o vendere in questa parte della Capitale richiede competenza e visione di lungo periodo.

Nel corso del 2025, il mercato del centro storico ha mantenuto valori stabili ma selettivi, confermando la sua resilienza e l’attrattiva verso acquirenti italiani e stranieri. Secondo i principali portali immobiliari, il prezzo medio richiesto si attesta attorno ai 6.200 €/mq, con picchi che superano gli 8.000 €/mq nelle vie più prestigiose, da Piazza di Spagna a Via Giulia.

In questo contesto, cresce l’interesse per le case in vendita nel centro storico di Roma, un segmento di mercato che coniuga valore patrimoniale e qualità della vita, pur richiedendo maggiore attenzione nella fase d’acquisto.

Il contesto del mercato immobiliare nel 2025

Durante il 2025, il centro storico romano ha registrato un lieve rallentamento dei volumi di vendita, ma senza una reale riduzione dei prezzi. La scarsità di immobili disponibili e la presenza di acquirenti con elevata capacità di spesa continuano a sostenere le quotazioni.

I fattori che caratterizzano il mercato in questa fase sono:

Domanda estera stabile , in particolare da parte di compratori europei e statunitensi.

, in particolare da parte di compratori europei e statunitensi. Crescente attenzione all’efficienza energetica , anche negli immobili vincolati.

, anche negli immobili vincolati. Ripresa del mercato degli affitti di pregio , soprattutto a uso transitorio o breve periodo.

, soprattutto a uso transitorio o breve periodo. Vincoli urbanistici e archeologici, che rallentano gli interventi edilizi ma tutelano il valore nel lungo termine.



Foto di Gianmarco Gabriele https://www.instagram.com/tatvt_rm/

Analisi quartiere per quartiere

1. Pantheon – Piazza Navona

Profilo: cuore monumentale della città, tra palazzi storici e strade pedonali.

Prezzo medio richiesto: circa 8.000 €/mq, con punte superiori ai 10.000 €/mq per immobili ristrutturati con vista sui monumenti.

Tendenza 2025: domanda costante da parte di acquirenti stranieri, attratti dal fascino unico della zona.

Consiglio: gli appartamenti con ascensore o terrazzo panoramico restano rari e molto contesi.

2. Campo de’ Fiori – Ghetto

Profilo: quartiere dal carattere autentico, vivace e sempre richiesto.

Prezzo medio richiesto: intorno ai 6.500 €/mq.

Andamento 2025: stabilità dei prezzi, con compratori che privilegiano immobili già ristrutturati e con spazi esterni.

Consiglio: la presenza di vincoli architettonici rende strategico acquistare soluzioni già conformi alle normative edilizie.

3. Trastevere

Profilo: simbolo della vita romana e tra le aree più iconiche della città.

Prezzo medio richiesto: tra 5.800 e 6.300 €/mq.

Andamento 2025: mercato vivace, alimentato da acquirenti stranieri e investitori orientati all’affitto turistico.

Consiglio: gli immobili ai piani alti con vista sul Gianicolo o con terrazzo mantengono un forte potenziale di rivalutazione.

4. Monti

Profilo: quartiere centrale e cosmopolita, vicino al Colosseo, amato da giovani professionisti.

Prezzo medio richiesto: circa 6.200 €/mq.

Andamento 2025: leggera crescita di domanda per tagli medio-piccoli e immobili in buone condizioni.

Consiglio: vie come Madonna dei Monti o Panisperna offrono un equilibrio ideale tra posizione, servizi e vivibilità.

5. Prati – Borgo Pio

Profilo: area residenziale elegante, molto apprezzata per la vicinanza al Vaticano e ai servizi.

Prezzo medio richiesto: 6.700–7.000 €/mq.

Andamento 2025: valori in lieve aumento grazie alla presenza di immobili ristrutturati in classe energetica alta.

Consiglio: ideale per famiglie e professionisti; il mercato è rapido sugli appartamenti con balconi o doppi servizi.

6. Aventino – Testaccio

Profilo: zone storiche ma più residenziali, con una forte identità di quartiere.

Prezzo medio richiesto: intorno ai 5.500 €/mq.

Andamento 2025: stabilità e buona vivibilità, con crescente interesse per appartamenti con spazi aperti o doppi affacci.

Consiglio: ottima alternativa per chi desidera vivere vicino al centro storico ma in contesti più tranquilli e verdi.

Domanda e offerta nel 2025

Il mercato del centro storico di Roma nel 2025 si conferma polarizzato. Da una parte gli immobili di pregio, richiesti e rari; dall’altra, le abitazioni da ristrutturare, che faticano a trovare acquirenti in tempi rapidi. L’offerta “chiavi in mano” è limitata, e ciò spinge i prezzi al rialzo per le unità pronte all’uso.

Tendenze principali osservate:

Domanda costante per immobili di piccola e media metratura (50–90 mq) .

. Aumento delle richieste per edifici con ascensore e riscaldamento autonomo.

Maggiore sensibilità verso la classe energetica e la presenza di doppi vetri o cappotti termici.

e la presenza di doppi vetri o cappotti termici. Interesse crescente per immobili “ready to live”, già arredati e pronti per locazione breve.

Criticità e aspetti da valutare

Acquistare nel centro storico resta un’operazione prestigiosa ma complessa.

Tra i principali aspetti da considerare:

Vincoli architettonici e paesaggistici: limitano gli interventi e richiedono autorizzazioni della Soprintendenza.

limitano gli interventi e richiedono autorizzazioni della Soprintendenza. Spese condominiali elevate: frequenti negli edifici d’epoca con portineria o ascensore.

frequenti negli edifici d’epoca con portineria o ascensore. Difficoltà di accesso alle ZTL e carenza di parcheggi.



Tempi lunghi per le ristrutturazioni, spesso superiori ai 9 mesi.

Un’attenta due diligence e il supporto di tecnici specializzati sono indispensabili per evitare ritardi o imprevisti.

Opportunità per investitori e acquirenti privati

Nonostante le complessità, il centro storico di Roma rimane una delle aree più sicure per investire in Italia.

La combinazione tra domanda internazionale, patrimonio edilizio unico e offerta limitata garantisce stabilità e potenziale rivalutazione nel medio periodo.

I rendimenti medi sugli affitti a lungo termine si attestano tra il 3% e il 4,5% netto .

sugli affitti a lungo termine si attestano tra il . Le soluzioni di pregio in posizione centrale mantengono un’alta liquidità anche nei periodi di mercato più lenti.

in posizione centrale mantengono un’alta liquidità anche nei periodi di mercato più lenti. Gli investimenti buy-to-let continuano a essere sostenuti da un turismo di qualità e da locazioni corporate.

Consigli pratici per chi vuole acquistare

Verifica la conformità urbanistica e catastale: molti immobili d’epoca presentano difformità sanabili ma da risolvere prima del rogito. Richiedi una perizia preventiva: consente di stimare costi di ristrutturazione e valore reale. Analizza le spese di gestione annuali: riscaldamento centralizzato e manutenzione incidono sul costo complessivo. Prediligi edifici con ascensore e doppi affacci: elementi che mantengono valore anche nel lungo periodo. Affidati a intermediari specializzati nel centro storico: conoscono vincoli, procedure e reali valori di mercato.

Prospettive per il mercato nel 2026

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2025, il mercato immobiliare del centro storico di Roma conferma la propria solidità. I valori restano elevati, ma coerenti con la qualità e la rarità degli immobili disponibili. La domanda straniera continua a svolgere un ruolo determinante, mentre gli acquirenti italiani mostrano maggiore selettività e attenzione ai costi di gestione.

Le prospettive per il 2026 dipenderanno dalla capacità del mercato di offrire immobili energeticamente efficienti e adeguati alle nuove esigenze abitative. In ogni caso, il centro storico della Capitale continua a rappresentare una certezza di valore, dove il patrimonio architettonico e culturale rimane la garanzia più solida per chi investe nel mattone romano.

