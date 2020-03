Messa e parola di Dio arrivano su Facebook

Con il coronavirus la chiesa si riscopre sempre più digitale e approfitta del momento di momentanea difficoltà da coronavirus per parlare ai fedeli sul web ed ampliarsi ad un pubblico ancora più grande in cerca di momenti di raccoglimento e di incontro con Dio.

Già dai primi giorni delle misure del Governo per il contenimento del coronavirus e dalla sospensione delle celebrazioni nelle chiese il biblista e araldista Don Antonio Pompili, parroco della Parrocchia di San Martino Primo Papa di Roma, ha lanciato dei momenti di raccoglimento e di preghiera online. L’appuntamento è quotidiano alle 18:30, ma poi si aggiunge la messa online della domenica alle 12:00, alla quale possono assistere tutti i parrocchiani da casa, ma anche altri fedeli da tutta italia, come da tutto il mondo sulla pagina Facebook: ‘Oratorio San Martino I Papa’.

Così Don Antonio Pompili biblista, araldista e parroco di San Martino I Papa in Roma: “In questo momento di difficoltà, ma anche nel quale possiamo riposare e riflettere, apprezziamo anche maggiormente l’altro. Oltre all’impegno di Papa Francesco di garantire a tutti i fedeli una messa giornaliera in TV, ho pensato di rimanere in contatto con i parrocchiani grazie ad uno strumento oggi utilizzato da molte persone: Facebook. Grazie alla trasmissione video in streaming posso offrire almeno a distanza delle meditazioni quotidiane sulla parola di Dio, come trasmetto ogni domenica – celebrando da solo – la consueta messa delle 12:00 che normalmente si svolge in presenza dei fedeli. C’è stato molto apprezzamento su internet per i momenti di riflessione spirituale e per quanto riguarda la celebrazione della messa. Sono mezzi che ci aiutano ad essere vicini l’un l’altro in questo momento particolare di pausa, ma che ci aiuta anche a riscoprire le tante cose che diamo per scontate. Certo, la mancanza dei parrocchiani c’è e viene espressa quotidianamente. Chiediamo al Signore di aiutarci a superare e a vivere al meglio questa prova”.

La Parrocchia di San Martino I Papa è stata protagonista negli scorsi mesi delle raccolte mensili per sfamare i più bisognosi della comunità locale. Nel 2018 i volontari della Caritas parrocchiale avevano infatti raccolto più di 1200 chili di prodotti alimentari, nel 2019 sono arrivati a raccogliere e distribuire più di 2475 chili.

La pagina Facebook per seguire le dirette: https://www.facebook.com/ oratoriosanmartino1papa/