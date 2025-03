Metro A, borseggiatori in azione: colpivano tra la folla e fuggivano sulla banchina

Roma, la città eterna, è sempre affollata di turisti che si muovono tra le sue meraviglie, ma tra la folla si nascondono anche borseggiatori esperti, pronti ad approfittare della confusione per mettere a segno i loro colpi.

Negli ultimi giorni, grazie a un’intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stato possibile arrestare in flagranza di reato ben 10 persone, tutte gravemente indiziate di furto aggravato.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli soprattutto nei punti nevralgici del trasporto pubblico, come la linea A della metropolitana, uno dei percorsi più frequentati dai turisti.

Ed è proprio qui che i borseggiatori hanno cercato di agire, sfruttando il caos e la rapidità delle operazioni di salita e discesa dai treni.

La modalità di azione era sempre la stessa: i ladri, spesso in piccoli gruppi, si confondevano tra la folla nelle ore di punta.

Aspettavano che le porte della metro si aprissero, individuavano la vittima – spesso un turista distratto o un viaggiatore con borse e zaini – e con movimenti rapidi e precisi infilavano le mani nelle tasche o nelle borse. In un istante, il portafoglio o lo smartphone spariva.

Ma la vera astuzia stava nella fuga: mentre la vittima, ignara del furto, saliva sul treno, loro rimanevano sulla banchina. Le porte si chiudevano, il convoglio partiva e il viaggiatore si accorgeva troppo tardi di essere stato derubato. I borseggiatori, nel frattempo, aspettavano il prossimo treno per ripetere il colpo.

Questa volta, però, i Carabinieri li tenevano d’occhio. Grazie a un attento monitoraggio e a pattugliamenti mirati, i militari della Stazione di Roma Parioli hanno arrestato sette persone, tra cui cinque donne, proprio mentre stavano per mettere a segno un colpo.

In altri due episodi simili, altre due persone sono state fermate dai Carabinieri della Stazione di Roma Prati, mentre una decima è stata bloccata dagli uomini della Stazione di Roma Flaminia.

Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia e gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

