Metro A Termini: giovane derubato e aggredito da tre malviventi

Un giovane di 21 anni, colpito alle spalle da tre uomini, è stato aggredito e derubato sulla linea A della metro di Roma, teatro di crescenti episodi di criminalità.

Questo ennesimo atto di violenza è avvenuto in un contesto estivo in cui bande di borseggiatori si aggirano senza sosta tra le banchine e i vagoni della metropolitana capitolina.

L’intervento tempestivo degli agenti del reparto volanti, impegnati a contrastare i reati predatori all’interno della metro, ha portato all’arresto di tre giovani egiziani, due dei quali già noti alle forze dell’ordine.

Gli uomini, accusati di rapina aggravata in concorso, hanno tentato di portare via al giovane una collana d’oro.

Il dramma si è consumato nei pressi della fermata Termini. Il 21enne, anch’egli di origine egiziana, dopo aver chiesto delle informazioni agli agenti, è stato assalito dai tre aggressori che lo hanno preso a calci e pugni per strappargli la collana dal collo.

Nonostante la violenza subita, il giovane è riuscito a riprendersi la collana e a fuggire verso la pattuglia, inseguito dai rapinatori che volevano anche il suo cellulare.

Capendo immediatamente la situazione, i poliziotti sono intervenuti, bloccando i tre malviventi che, nel frattempo, lanciavano minacce di morte in lingua egiziana contro la vittima e gli stessi agenti.

I tre sospettati sono stati portati al commissariato Viminale per i controlli di rito e successivamente arrestati per rapina aggravata in concorso.

Inoltre, uno dei due ventenni è stato denunciato a piede libero per ricettazione, poiché trovato in possesso di una collana d’oro con ciondolo nascosta negli slip.

