Metro B fino a Guidonia, si fa sul serio. Allo studio sei nuove fermate

Un piccolo, ma importante passo burocratico che potrebbe cambiare il volto della mobilità nelle periferie nord-est di Roma.

Il Dipartimento Mobilità della Capitale ha dato mandato a Roma Metropolitane di acquisire i progetti per il prolungamento della metro B, un’opera attesa da anni dai residenti di quartieri popolosi come San Basilio, Casal Monastero e Settecamini.

Sei nuove fermate, a partire da Rebibbia fino a Setteville, passando per Settecamini e arrivando praticamente ai confini del IV municipio.

Oggi questi quartieri sono serviti da poche linee di trasporto pubblico di superficie: con il prolungamento della metro, invece, migliaia di pendolari potrebbero avere collegamenti più rapidi e diretti verso il centro e altre zone strategiche della città.

Il percorso amministrativo è partito a marzo, quando la Giunta ha stanziato 42,2 milioni di euro per la progettazione dell’opera.

Gran parte di questi fondi serviranno per acquisire il progetto originario, ideato nel 2013 da Metro B srl, mentre 11 milioni saranno dedicati alla progettazione ex novo del tratto da Casal Monastero fino a Setteville, vicino al Centro agroalimentare Roma.

Un iter burocratico lungo, ma necessario. Lo scorso 24 settembre, infatti, il Dipartimento Mobilità ha formalizzato l’acquisizione del progetto originario, che diventerà la base per la nuova pianificazione.

Passaggi che, seppur invisibili all’occhio dei cittadini, sono fondamentali per dare nuovamente slancio a un’opera che sembrava arenata.

L’idea di estendere la metro B risale al 2011, sotto la Giunta Alemanno, ma nel 2014 il progetto era stato bloccato dall’amministrazione Marino.

Oggi, grazie agli investimenti e alla volontà di collegare meglio le periferie, il Comune punta a realizzare finalmente le nuove fermate di San Basilio, Torraccia, Casal Monastero, Tecnopolo, Settacamini e Setteville, dando una prospettiva concreta di mobilità moderna a decine di migliaia di romani.

