Metro C, il finanziamento necessario c’è: 425 milioni reintegrati per il tratto fino a Farnesina

Dopo mesi di incertezze e discussioni politiche, è arrivato il tanto atteso via libera per il prolungamento della metro C di Roma.

La commissione Bilancio del Parlamento ha approvato un emendamento del Partito Democratico, primo firmatario Andrea Casu, che reintegra ben 425 milioni di euro destinati a completare il tratto da Piazzale Clodio a Farnesina.

Un passo decisivo per la capitale, che vede ora il sogno della terza linea metropolitana più vicino alla realtà.

Il finanziamento inserito nella legge di Bilancio

L’emendamento è stato accolto positivamente dal Governo, che ha confermato l’inserimento di questi fondi nella legge di Bilancio in approvazione a fine anno.

Con il finanziamento ottenuto, la metro C potrà finalmente estendersi fino a Farnesina, come richiesto più volte dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con l’obiettivo di completare l’opera entro il 2033.

Il tracciato T1: un passo fondamentale per la Capitale

L’emendamento approvato risolve uno dei principali ostacoli al completamento della metro C, che si estende dal piazzale Clodio fino alla Farnesina.

Questo tratto, noto come T1, richiede un investimento complessivo di circa 890 milioni di euro per un percorso di 2,9 chilometri, comprendente la realizzazione delle stazioni di Farnesina e Auditorium, e le relative gallerie.

Una vittoria politica e infrastrutturale

Il sostegno trasversale delle forze politiche ha permesso di risolvere la crisi di finanziamento che aveva minacciato il progetto.

A marzo 2024, la giunta capitolina aveva approvato una delibera per la sottoscrizione di una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un finanziamento complessivo di quasi 4 miliardi di euro.

Tuttavia, a novembre 2023, è emersa la notizia di un taglio di 425 milioni di euro che avrebbe messo seriamente a rischio il completamento del tratto T1.

Verso il Giubileo del 2033

Con il reintegro dei fondi, la terza linea metropolitana di Roma sarà pronta per il Giubileo Straordinario del 2033, un evento che richiederà il pieno funzionamento del sistema di trasporto pubblico.

Il completamento della metro C rappresenta una pietra miliare per il futuro della Capitale, migliorando significativamente la mobilità e la qualità della vita per i suoi abitanti.

Il commento di Andrea Casu

“Una bellissima notizia“, ha commentato Andrea Casu, che ha sottolineato come l’approvazione dell’emendamento premi il gioco di squadra delle forze politiche.

L’emendamento è stato firmato da un ampio schieramento di parlamentari, tra cui Mancini, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Orfini, Prestipino, Barbagallo, Bakkali e Ghio. Un risultato che finalmente fa sperare nel completamento di un’opera fondamentale per Roma.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.