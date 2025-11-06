Metro C, il Municipio XV si ribella al taglio dei fondi: approvata mozione contro definanziamento

Roma Nord alza la voce per difendere la Linea C della metropolitana. Il Consiglio del Municipio XV ha approvato una mozione che si oppone al definanziamento dei 50 milioni di euro previsti per la tratta T1 Clodio–Farnesina, l’unico prolungamento della linea verde verso il quadrante nord della città.

Un voto che, per la maggioranza municipale, rappresenta un segnale politico chiaro: “La Metro C è un’opera strategica per centinaia di migliaia di cittadini – ha dichiarato il presidente Daniele Torquati –. Non si possono accettare tagli che rischiano di bloccare l’unico collegamento metropolitano previsto per Roma Nord”.

La mozione, sostenuta compatta dalle forze di centrosinistra, chiede al Governo di ripristinare i fondi e di garantire la prosecuzione dei lavori.

Ma il centrodestra, senza fornire spiegazioni, ha votato contro o abbandonato l’aula. “Un atteggiamento grave e ambiguo – attacca Torquati –. Forza Italia, che in Parlamento si era detta favorevole al rifinanziamento, qui ha preferito voltare le spalle al territorio”.

Le reazioni della maggioranza: “Non è un dettaglio contabile, ma una questione di equità”

“La tratta Farnesina–Clodio è il primo passo per portare la metro fino a Grottarossa e La Giustiniana – sottolineano in una nota i capigruppo di maggioranza Giovanni Forti (Sinistra Civica Ecologista), Claudio Marinali (Pd), Sara Martorano (Lista Gualtieri), Alfonso Rago (Roma Futura) e Massimiliano Petrassi (Italia Viva) –. Tagliare i fondi significa colpire il futuro della mobilità sostenibile e dell’equità territoriale a Roma Nord”.

Secondo i consiglieri, la metropolitana in questo quadrante non è un privilegio, ma una necessità: “Serve a garantire un diritto alla mobilità che i nostri quartieri aspettano da decenni. È una questione di sostenibilità e inclusione”.

Un’opera chiave per decongestionare Roma Nord

La tratta Clodio–Farnesina rappresenta un asse strategico per il trasporto pubblico di Roma. Il suo completamento consentirebbe di collegare Vigna Clara, Ponte Milvio, Farnesina, Prati e Monte Mario al resto della rete metropolitana, riducendo il traffico e migliorando la qualità della vita di migliaia di residenti.

Per il Municipio XV, il messaggio al Governo è inequivocabile: “Roma Nord non può essere esclusa dallo sviluppo della mobilità metropolitana. Difendere la Metro C significa difendere il futuro di questa parte di città”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.