Metro C, l’8 dicembre aprono le stazioni-museo Colosseo e Porta Metronia

Dopo anni di attese e cantieri infiniti, Roma è pronta a voltare pagina. Dal prossimo 8 dicembre la Metro C entrerà finalmente nel cuore della città con l’apertura delle due nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha parlato di “stazioni bellissime, un altro tassello di una Roma che cambia”.

L’inaugurazione non poteva cadere in un momento più simbolico: l’Anno Santo, quando milioni di visitatori attraversano la Capitale. Non solo una svolta per la mobilità, ma anche un viaggio unico nella storia: le nuove fermate, infatti, saranno vere e proprie stazioni-museo.

La fermata Colosseo, posta a 20 metri sotto via dei Fori Imperiali e collegata con la linea B, sarà un crocevia fondamentale. Qui, tra binari e banchine, i passeggeri troveranno vetrine espositive con reperti emersi dagli scavi: un’occasione per trasformare l’attesa del treno in un incontro ravvicinato con la Roma antica.

Ancora più sorprendente sarà la stazione di Porta Metronia, che custodirà un patrimonio unico al mondo: le antiche Caserme romane del II secolo d.C., complete di mosaici e ambienti originali.

Tra i reperti, la “Domus del Comandante” e la casa di un centurione, ricollocate fedelmente nella loro posizione originaria. Un museo sotterraneo che offrirà ai cittadini e ai turisti un’esperienza senza precedenti.

La tratta T3, da San Giovanni alle nuove fermate, ha richiesto più di dieci anni di lavori e innumerevoli rinvii.

Le date di apertura sono state più volte annunciate e smentite, mentre perfino il cambio di nome delle stazioni – costato 859 mila euro – ha contribuito ai ritardi. Oggi, però, l’attesa sembra davvero finita.

Il percorso della Metro C nel cuore di Roma è stato un cantiere unico al mondo: scavare tra monumenti e stratificazioni millenarie ha richiesto una stretta collaborazione con la Soprintendenza e un’attenta tutela del patrimonio archeologico.

Dal prossimo dicembre, salire su un convoglio della Metro C significherà non solo spostarsi più velocemente dalla periferia al centro, ma anche camminare dentro la storia.

E già si guarda alla prossima sfida: la futura stazione di piazza Venezia, ancora in cantiere, che completerà questo straordinario viaggio tra passato e futuro della Capitale.

