Metro C, Perissa (FdI): “Presentazione emendamento testimonia attenzione di Fratelli d’Italia per lo sviluppo della Capitale”

“Desidero ringraziare il capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti per aver accolto la sensibilità dei parlamentari romani che si sono prodigati per il ripristino dei fondi destinati alla metro C.

La presentazione dell’emendamento testimonia l’attenzione che l’intero partito ha nei confronti dello sviluppo infrastrutturale della Capitale, soprattutto per quel che riguarda le grandi opere. Resta il fatto che se Roma Capitale avesse presentato un progetto esecutivo non saremmo stati costretti a fare questo intervento d’urgenza.

Ma oramai siamo abituati che davanti all’immobilismo e all’incompetenza del Campidoglio, tocca a Fratelli d’Italia mettersi al lavoro per risolvere le questioni più spinose. Siamo ottimisti che l’emendamento otterrà i pareri favorevoli dei ministeri competenti e che quindi la questione sarà presto archiviata anche formalmente e non solo concettualmente.

Va sottolineato che se tutto questo si è reso possibile è solo grazie a un presidente del Consiglio che si chiama Giorgia Meloni che, ancora una volta ha dimostrato quanto la Capitale d’Italia e i cittadini romani rimangano al centro della sua attività di Governo”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della federazione romana di FdI, Marco Perissa.

