Metro C, slitta l’apertura di Porta Metronia e Colosseo

Solo pochi giorni fa avevamo raccontato di una apertura – finalmente prevista per il 25 settembre – delle due nuove fermate della linea C, Colosseo e Porta Metronia. Due “archeostazioni”, che uniranno l’ingegneria moderna al patrimonio culturale. E che, nel caso di Colosseo, creeranno finalmente una connessione diretta tra linea C e linea B, connessione attualmente possibile solo indirettamente, utilizzando la linea A da Termini a San Giovanni.

Ad una settimana di distanza, invece, dobbiamo registrare un nuovo ritardo rispetto al cronoprogramma recentemente fornito, per via dell’ultimazione dei lavori e degli interventi di collaudo che, anziché a fine luglio, termineranno presumibilmente nella seconda metà di settembre.

Fino a pochi giorni fa, il programma di interruzioni sarebbe dovuto terminare a fine luglio, mettendo fine ad una serie di difficoltà per l’utenza che ha dovuto affrontare la chiusura serale della linea e, in alcuni casi, lo stop completo alle corse durante il fine settimana. Atac comunica, invece, che il servizio tornerà finalmente regolare solamente il 22 settembre, oltretutto a scuole già iniziate.

Diversi i motivi che hanno fatto slittare l’apertura prevista, non ultimo un problema di gestione informatica legata al cambio nome delle due fermate di prossima apertura, che passano rispettivamente da Colosseo/Fori Imperiali a Colosseo e da Amba Aradan/Ipponio a Porta Metronia, comportando oltretutto un costo di 860 mila euro per rinnovare il sistema informativo.

In attesa del ritorno alla piena operatività della linea – a questo punto presumibilmente ad ottobre – saranno presenti ancora una serie di limitazioni: dal 26 giugno al 4 luglio, il servizio sarà limitato, prevedendo ultime corse da Pantano alle 20:30 e da San Giovanni alle 21, con allestimento di navette sostitutive a copertura dell’intera tratta. Navette che sostituiranno completamente la linea durante l’intero week end del 5-6 luglio, durante il quale la linea sarà interrotta del tutto.

Il servizio riprenderà lunedì 7 luglio, con le stesse modalità della settimana precedente (chiusura serale e sostituzione con navette), per poi chiudere nuovamente durante tutta la settimana del 21-27 luglio. Previste inoltre una serie di chiusure in giorni singoli, per le quali consigliamo di consultare la pagina Atac sullo stato del servizio, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili sulle chiusure della linea previste fino al 22 settembre.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.