Metro C, Torquati (Mun.XV): “bene promesse del governo ma non siano solo parole”

“Sono positive le notizie di queste ore sull’impegno del Governo per il recupero dei fondi per la Metro C, dopo che il taglio in manovra di 425 milioni di euro per la tratta T1 sembrava far sfumare la possibilità del prolungamento da Clodio a Farnesina.

La lettera del Ministro Tajani e gli emendamenti bipartisan presentati in queste ore, per cui non serve litigare visto l’obiettivo comune, fanno ben sperare, ma alle parole ora devono seguire i fatti.

Il recupero delle risorse è infatti assolutamente necessario per un’infrastruttura indispensabile per tutti i romani e le romane e fondamentale per il nostro quadrante, per cui da tre anni chiediamo che venga previsto anche il prolungamento fino a Giustiniana.

Interrompere la Metro C a Piazzale Clodio, senza l’iniziale prolungamento fino a Farnesina e poi a La Giustiniana, significa escludere ancora una volta le periferie dal resto della città, quartieri che invece meritano la stessa attenzione di quelli centrali.

E’ ora che il Governo dimostri rispetto per Roma, che va valorizzata e potenziata e non sminuita con azioni simili.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙