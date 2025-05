Metro Flaminio: lo youtuber Simone Cicalone e la sua troupe assaliti dai borseggiatori

Erano lì per documentare, come spesso accade, la piaga dei borseggi nelle metropolitane romane. Ma questa volta, la denuncia si è trasformata in un’aggressione.

Protagonista, suo malgrado, Simone Cicalone, ex pugile e noto youtuber romano, assalito insieme alla sua troupe alla stazione Flaminio della metro A.

Tutto è successo intorno alle 18, di mercoledì 30 aprile. Cicalone, che da anni porta avanti una battaglia personale contro i furti ai danni dei passeggeri – soprattutto turisti – era in metro con la sua squadra per realizzare un nuovo video. Una missione di denuncia, come tante altre. Ma qualcosa è andato storto.

Secondo le prime informazioni, i guai sono iniziati quando Cicalone e la sua troupe hanno individuato due presunti borseggiatori: un uomo e una donna. A quel punto, accortisi della telecamera, i due hanno reagito con violenza.

L’uomo avrebbe mimato con la mano un gesto inquietante: un taglio alla gola rivolto verso l’operatore. La donna, invece, non ha esitato a passare ai fatti, scagliandosi contro la videomaker del gruppo, che ha riportato contusioni e ha avuto sette giorni di prognosi al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito.

Nel caos generale, Cicalone ha cercato di difendere la sua collaboratrice, venendo a sua volta aggredito e morso a una mano.

Poco dopo sono intervenuti gli addetti alla sicurezza della metro e gli agenti della Polmetro, che hanno identificato i due aggressori. Le forze dell’ordine riceveranno a breve le immagini registrate per ricostruire la dinamica e valutare eventuali provvedimenti.

Non è un episodio isolato. Già nel giugno dello scorso anno, sempre nella metro – stavolta alla fermata Spagna – Cicalone e la videomaker Evelina furono protagonisti di un’altra aggressione. “Sembrava un agguato – raccontò all’epoca in un video –. Evelina fu spinta e colpita, circondati da un gruppo di quattro persone, siamo finiti entrambi in ospedale”.

Cicalone, che ha costruito la sua notorietà anche raccontando la Roma delle periferie, della strada e delle difficoltà quotidiane, è ormai un volto familiare per chi segue i suoi reportage urbani. Ma la sua presenza sempre più frequente nei luoghi caldi della città sembra attirare anche attenzioni pericolose.

“Non è giusto che chi documenta e denuncia debba rischiare la pelle – ha detto in un video successivo all’aggressione –. Ma non ci fermiamo. Chi vive la metro ogni giorno ha diritto a sicurezza e rispetto”.

